أحد ضيوف "خادم الحرمين".. قصة رؤيا قادت قسيسًا و10 آلاف مسيحي من أتباعه للإسلام

أكد إبراهيم رشمون أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج أن سبب إسلامه رؤيا في المنام تكررت لعدة مرات تدل على تغيير الزي الذي يرتديه إلى لبس الإسلام والهداية، حتى دخل الإسلام في مشهد مهيب، وأشهر معه أتباعه البالغ عددهم نحو 10 آلاف مسيحي إلى دين الإسلام الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة، مشيدًا بجهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال في العالم.