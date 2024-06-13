جامعة الملك خالد ضمن الأفضل في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة 2024

وقدم شكره لرئيس جامعة الملك خالد المكلف، على دعمه المتواصل في هذا الاتجاه، كما وجه شكره وامتنانه لجميع الفرق العاملة والأقسام والكليات والإدارات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز البارز، مشيدًا بالتزام الجميع وجهودهم المتواصلة التي أسهمت في الارتقاء بالجامعة إلى هذا المستوى المتقدم.