الطفل "تميم" الذي قدّم كرة لقاء الأخضر والمكسيك يشكر شركة "الجبر" ويؤكد: ذكرى جميلة ستظل طيلة حياتي

تميز الطفل تميم الزهراني الذي تم اختياره لتقديم كرة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره المنتخب المكسيكي في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، عن باقي الأطفال الذين تم اختيارهم للقيام بنفس المهمة، حيث كان لحضور "تميم" الرائع وحديثه المميز للإعلاميين دور كبير في انتشار مقاطع له في منصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد المباراة، كما التقطت كاميرات التلفاز في ملعب المباراة تحفيزه للاعبي المنتخب في الممر المؤدي للملعب، وهو يقول لهم عبارة: "والله نقدر".