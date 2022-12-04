الطفل "تميم" الذي قدّم كرة لقاء الأخضر والمكسيك يشكر شركة "الجبر" ويؤكد: ذكرى جميلة ستظل طيلة حياتي

تميز الطفل تميم الزهراني الذي تم اختياره لتقديم كرة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره المنتخب المكسيكي في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، عن باقي الأطفال الذين تم اختيارهم للقيام بنفس المهمة، حيث كان لحضور "تميم" الرائع وحديثه المميز للإعلاميين دور كبير في انتشار مقاطع له في منصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد المباراة، كما التقطت كاميرات التلفاز في ملعب المباراة تحفيزه للاعبي المنتخب في الممر المؤدي للملعب، وهو يقول لهم عبارة: "والله نقدر".
الطفل تميم الزهراني تم اختياره لتقديم الكرة بالتعاون بين شركة الجبر التجارية وجمعية بناء لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية، حيث استطاع تميم اجتياز المسابقة التي تم إجراؤها بين أطفال الجمعية والفوز بفرصة الظهور في المحفل العالمي، حيث تمتلك شركة الجبر التجارية بصفتها وكيلًا لشركة كيا الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم الحق في اختيار طفل يقوم بتقديم الكرة في إحدى مباريات المونديال.
"تميم" قدّم شكره الجزيل لشركة الجبر التجارية على إتاحة هذه الفرصة التي أكد أنها ستظل ذكرى جميلة عالقة في ذاكرته طيلة حياته؛ لأنه حصل على فرصة رائعة لوجوده في لقاء يتابعه كل العالم، مشيرًا إلى أن فرصة لقاء نجومه المفضلين في المنتخب السعودي قبل اللقاء كانت من اللحظات السعيدة التي استمتع بها كثيرًا.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجبر التجارية السيد وائل بغدادي أن الطفل "تميم" كان مميزًا جدًا في ظهوره بالملعب أو أثناء حديثه للإعلاميين، مما يعكس الثقافة الجيدة والثقة في النفس التي يتحلى بها، والتي بدون شك كان لعائلته وجمعية بناء لرعاية الأيتام دور كبير في تكوينها وتعزيزها.
وأشار "بغدادي" إلى أن شركة الجبر التجارية كانت حريصة على استغلال فرصة اختيار طفل لتقديم كرة كأس العالم بأفضل صورة ممكنة، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق مع جمعية بناء لاختيار طفل من منسوبيها، فقاموا مشكورين بوضع آلية منصفة لإجراء عملية الاختيار التي استطاع الطفل تميم الزهراني اجتيازها بنجاح.