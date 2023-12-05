الصياهد.. نادي الإبل يستبعد 23 مفرودة من مهرجان الموحد

استبعدت إدارةُ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، 23 مفرودة في فئة المجاهيم والحمر، من العرض اليوم أمام لجنة التحكيم النهائية، بعد اكتشاف حالات عبث بها.
وكشفت اللجنة القانونية أن اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، تعمل وفق آلية محكمة، تضمن الكشف على كل الإبل المشاركة من خلال العديد من المراحل؛ وهي: التشخيص الظاهري والإكلينيكي والمختبري؛ حيث يقوم الفريق الطبي في البداية بالفحص الظاهري لجميع الإبل المشاركة الواردة للميدان، وتسجيل جميع الملاحظات الظاهرة على الحالات، وفي الخطوة الثانية يقوم الفريق الطبي بالكشف على الحالات المشتبه بها بشكل مكثّف ودقيق لإثبات تلك الملاحظات.
كما تستخدم اللجنةُ الطبية في نادي الإبل للكشف عن العبث، العديدَ من الأجهزة الحديثة والتقنيات الدقيقة؛ منها جهاز الموجات فوق الصوتية، وبعدة إصدارات، منها الثلاثي والرباعي، كما يستخدم للكشف عن العبث جهاز الكاميرا الحرارية، وجهاز الأشعة السينية، وجهاز كيمياء الدم، وجهاز صورة الدم الكاملة، وجهاز الإليزا، ومن ثم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين بشكل فوري واستبعاد الإبل المعبوث بها.
ونوه نادي الإبل للمشاركين إلى عدم العبث بأي طريقة لتغيير شكل الإبل، موضحًا في ذلك أن تعاليم ديننا السمحاء وتقاليدنا الأصيلة تمنع تحقيق المكاسب عن طريق الغش أو التسبب في الضرر والأذى، وهذا من منطلقات النادي والمهرجان في مكافحة "العبث"؛ وهو: إيذاء الإبل المشاركة سواء بالتدخل الجراحي، أو اليدوي؛ لغرض تغيير مظهرها الخارجي ومواصفاتها الجمالية.