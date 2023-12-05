الصياهد.. نادي الإبل يستبعد 23 مفرودة من مهرجان الموحد

كما تستخدم اللجنةُ الطبية في نادي الإبل للكشف عن العبث، العديدَ من الأجهزة الحديثة والتقنيات الدقيقة؛ منها جهاز الموجات فوق الصوتية، وبعدة إصدارات، منها الثلاثي والرباعي، كما يستخدم للكشف عن العبث جهاز الكاميرا الحرارية، وجهاز الأشعة السينية، وجهاز كيمياء الدم، وجهاز صورة الدم الكاملة، وجهاز الإليزا، ومن ثم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين بشكل فوري واستبعاد الإبل المعبوث بها.