بالفيديو.. الزواوي لـ"سبق": مركز التصنيع المتقدم يرفع تنافسية المصانع وتحوّل السعودية 2025 يخلق سوقًا صناعيًا حديثًا

أكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المساعد للتنافسية الصناعية والتصنيع المتقدم، الدكتور أحمد الزواوي، في تصريح خاص لـ"سبق"، أن "مركز التصنيع والإنتاج المتقدم" يُعد من أبرز أدوات تسريع التحول الصناعي وتوحيد الجهود ضمن منظومة الصناعة، ما يسهم في رفع تنافسية المصانع والمنتجات السعودية محليًا وعالميًا.
جاء ذلك على هامش افتتاح معرض التحول الصناعي في السعودية، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع شركة "دويتشي ميسي" الألمانية وشركة معارض الرياض المحدودة، ويُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، تحت شعار "تمكين المستقبل بالتقنية".
وأوضح الزواوي أن المركز أُطلق منتصف العام الجاري ليواكب ما تم تنفيذه من حلول تقنية ضمن رؤية السعودية 2030، مثل الروبوتات، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتي تهدف إلى خفض التكاليف الإنتاجية، ورفع جودة المنتجات، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمكائن، ما ينعكس على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي بات لاعبًا رئيسيًا في عمليات التصنيع الحديثة، حيث يُستخدم في اكتشاف الأخطاء الإنتاجية، ورصد فرص التحسين، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على تسويق هذه الحلول للمصانع ومساعدتها في التطبيق لتحقيق النتائج المرجوة.
وعن معرض التحول الصناعي السعودي 2025، أوضح الزواوي أنه يُعد نسخة من سلسلة معارض "هانوفر ميسي" العالمية، والتي تُعقد في ألمانيا منذ أكثر من 75 عامًا، مضيفًا: "هذه أول نسخة تقام في منطقة الشرق الأوسط، ووجودها في المملكة خطوة مهمة لخلق سوق للتصنيع المتقدم وتسريع تبني التقنيات الصناعية الحديثة".
وبيّن أن المعرض يوفر فرصة كبيرة للمصانع للاطلاع على أحدث الحلول، مشيرًا إلى أن جناح الوزارة يتضمن خبراء ومستشارين لدعم المصنعين في اختيار الأنسب لاحتياجاتهم.
واختتم الزواوي تصريحه بالتأكيد على أن ما يشهده القطاع الصناعي في المملكة من قفزات نوعية يعكس حجم الدعم الذي توليه القيادة، ويعزز توجه المملكة نحو بناء اقتصاد صناعي متقدم وذو تنافسية عالمية.