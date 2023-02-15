تدخل طبي سريع ينقذ مريضة من انخفاض ضغط الدم ونقص الأكسجين بالطائف

وقد وضع الفريق الطبي بقسم التجميل خطة علاجية لمدة 18 يوماً بدأت بإجراء عملية جراحية عاجلة للمريضة تبعتها 3 عمليات أخرى استمرت كل عملية منها أكثر من ساعتين، وقد خرجت المريضة ولله الحمد من المستشفى وهي في حالة صحية جيدة ووضع لها برنامج متابعة صحية بالعيادات الخارجية.