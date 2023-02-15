تدخل طبي سريع ينقذ مريضة من انخفاض ضغط الدم ونقص الأكسجين بالطائف

وأوضحت وزارة الصحة أن فريقاً طبياً جراحياً بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف أنقذ مريضة بالعقد الثالث من العمر أدخلت للطوارئ بحالة خطرة جداً؛ نتيجة انخفاض في ضغط الدم وتسارع بالتنفس؛ نتيجة لنقص الأكسجين وتقيح جروح.
وقد وضع الفريق الطبي بقسم التجميل خطة علاجية لمدة 18 يوماً بدأت بإجراء عملية جراحية عاجلة للمريضة تبعتها 3 عمليات أخرى استمرت كل عملية منها أكثر من ساعتين، وقد خرجت المريضة ولله الحمد من المستشفى وهي في حالة صحية جيدة ووضع لها برنامج متابعة صحية بالعيادات الخارجية.
يُذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف استقبل خلال عام 2022 المنصرم ما يقارب 122500 مراجع بقسم الطوارئ، كما أجرى خلال نفس الفترة 8000 عملية جراحية متنوعة كان نصيب جراحة اليوم الواحد منها 3100 عملية.