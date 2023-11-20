وزير الخارجية الصيني: بكين تؤيد بالكامل دعوة قمة الرياض لحل الدولتين وسنعمل على "استعادة السلام في الشرق الأوسط"

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، خلال اجتماع بين وزير الخارجية الصيني ووزراء دول عربية وإسلامية: إن على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين.