وسائل التواصل وضوابطها و"الرؤية الشرعية" و"مجهولو النسب".. قضايا عدة بحثها "مجمع الفقه"

وتناولت الجلسة العلمية الرابعة أثر الأمراض النفسية الحديثة على الأهليَّة في الشريعة الإسلامية؛ وتتماشى جميع الجلسات مع دراسة النوازل والمستجدات المعاصرة والاجتهاد فيها بهدف بيان الأحكام الشرعية المناسبة لها من خلال إصدار قرارات شرعية تحظى بقبول علماء الأمة في العصر الراهن، في ظل مناقشة 160 بحثاً، على مدى عقد أعمال الدورة.