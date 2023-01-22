نقاش في مهرجان "قمم" الدولي بأبها حول آليات تطوير الفنون الأدائية

وأشار الدكتور الزهراني إلى أن الفنون الجبلية في معظم دول العالم تنتمي إلى الثقافة الشفاهية التي لم تدوّن لأنها نص غني وجمالي؛ مضيفًا: "هناك تنويعات وإيقاعات مختلفة، ولكن النواظم العميقة واحدة، ومن أراد توثيقها فعبر التواصلات والتفاعلات، وهي قابلة للتطور"؛ داعيًا إلى وجوب المحافظة على أصول أداء الفنون وألا يعتريها التشوه.