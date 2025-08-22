"الصحة": التبرع بالدم متاح في 185 مركزًا بالمملكة أو عبر تطبيق "صحتي"

حثّت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين على المشاركة في حملة "سمو ولي العهد للتبرع بالدم" التي تُقام سنويًا، مؤكدة أن التبرع متاح عبر خيارين؛ إما من خلال التوجه مباشرة إلى مراكز التبرع المنتشرة حول المملكة، أو بالحجز الإلكتروني المسبق عبر تطبيق "صحتي"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبرع الطوعي ورفع الوعي الصحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي وصحي قائم على قيم التكافل والعطاء.