"الصحة": التبرع بالدم متاح في 185 مركزًا بالمملكة أو عبر تطبيق "صحتي"

حثّت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين على المشاركة في حملة "سمو ولي العهد للتبرع بالدم" التي تُقام سنويًا، مؤكدة أن التبرع متاح عبر خيارين؛ إما من خلال التوجه مباشرة إلى مراكز التبرع المنتشرة حول المملكة، أو بالحجز الإلكتروني المسبق عبر تطبيق "صحتي"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبرع الطوعي ورفع الوعي الصحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي وصحي قائم على قيم التكافل والعطاء.
وأوضحت الوزارة أن عدد مراكز التبرع المعتمدة يبلغ (185) مركزًا تعمل بكامل جاهزيتها، وتقدّم خدمات صحية آمنة وفق أعلى معايير الجودة في مختلف المدن والمناطق.
ودعت "الصحة" أفراد المجتمع كافة إلى المساهمة في هذه المبادرة النبيلة، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل المراكز عبر الرابط المخصص لذلك من الوزارة.