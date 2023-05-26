شاهد.."تركي بن طلال" يرعى حفل مبادرة أجاويد الختامي بعسير ويتوج الفائزين

كما بلغ عدد المبادرات التي سجلت في مسار الوعي 1676 مبادرة تصدر منها 10 مبادرات هي: "فعاليات نادي أبها الأدبي التي أقيمت في مقر النادي بأبها خلال شهر رمضان المبارك، ومبادرة "جود الصحة" التي أقيمت بمحافظة النماص، وليالي القحمة الرمضانية التي أقيمت في مركز القحمة على ساحل عسير، وكذلك مبادرة "أجاويد البلد" في محافظة محايل عسير، وفعاليات جمعية الثقافة والفنون الرمضانية التي أقيمت في مدينة أبها، ومبادرة المؤتمر الدولي لدعم المحتوى العربي بأبحاث المبتعثين العرب الذي أقيم في مركز خثعم بمحافظة بلقرن، وكذلك فعاليات "ملتقى دار أبها" في مدينة أبها، ومبادرة "كان زمان" التي أقيمت في مركز بني عمرو بمحافظة النماص، ثم مبادرة "رباعية تركي" التي نفذت في محافظة سراة عبيدة، ومبادرة "أولمبياد أعذب تلاوة" بمحافظة أحد رفيدة".