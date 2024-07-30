"الجلاجل": إنجازات برنامج تحول القطاع الصحي امتدادٌ لمستهدفات رؤية 2030 للارتقاء بصحة الإنسان

وأشار إلى أن منجزات التحول الصحي للعام 2023م شهدت العديد من الموافقات والإطلاقات والمنجزات، التي أسهمت بدورها في تعزيز قدرات القطاع، تضمنت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة، واكتمال مجموعة من المراحل التحولية حيث اكتملت المرحلة الأولى من مبادرة التحول المؤسسي إحدى مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي والمعني بها وزارة الصحة وذلك بإطلاق التجمعات الصحية في سائر مناطق المملكة كمرحلة أولى، لتقوم بدورها كتجمعات صحية مسؤولة عن صحة السكان، كما حققت المنظومة الصحية تقدمًا ملموسًا على مستوى الخدمات الرقمية الصحية، تضمنت تدشين منصة نفيس وتوسيع الخدمات الصحية الافتراضية بما يُسهم في تحقيق جودة وشمولية وتكامل الخدمات الصحية.