رعاية ملكية والجوائز 200 مليون ريال والحدث هو الأكبر.. دورة الألعاب السعودية الثانية تنطلق بالرياض السبت المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، تنطلق النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023، خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل 2023، التي ستقام في العاصمة الرياض، ـ حيث يتنافس الرياضيون في 53 رياضة فردية وجماعية ـ تتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، و12 رياضة في بطولة الألعاب السعودية للشباب.