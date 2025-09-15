محليات
شاهد .. حديث ودي يجمع ولي العهد مع أمير قطر قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية في الدوحة
الأمير محمد بن سلمان يرأس وفد المملكة في القمة الطارئة استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين
رصد مقطع فيديو حديث ودي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك قبيل بدء أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة.
وكان ولي العهد قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة القطرية لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة عاصمة دولة قطر.
ويأتي هذا الحضور في إطار حرص المملكة على تعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك، ومناقشة المستجدات الإقليمية والتطورات على الساحة الدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.