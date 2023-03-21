"سبق" تُحاور مختصين.. هل شهر رمضان فرصة لتغيير العادات السيئة؟

وختم "الشثري": ليكن شهر رمضان فرصة للمحاسبة ليحاسب كل واحد منا نفسه، ليحافظ على الصلاة في الجماعة من كان تاركًا للصلاة مفرطًا في أدائها مع الجماعة، لينته عن المحرمات من كان مرتكبًا للمحرمات، ليطهر كلُّ مسلم قلبه من الأغلال والأحقاد، ليجلس مع نفسه جلسة محاسبة وليكن رمضانُ بداية للصلة والتصالح بينك وبين أخيك، جاهد نفسك على ذلك، وليعلم المسلم أنه لا يرفع له عمل صالح مادام بينه وبين أخيه قطيعة وخصومة".