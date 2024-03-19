شاهد.. لحظة نزول شلال "الهوية" في محمية وادي نخلة الطبيعية بمحافظة العلا

أدى هطول الأمطار الغزيرة التي شملت -بفضل الله- محافظة العلا والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، إلى تدفق الشلال بكميات كبيرة بعد جريان جميع الشعاب والأودية المحيطة به، والتي ما زالت تُواصل جريانها، ويعد واحدًا من أشهر المناظر الطبيعية الجذابة في محمية النخلة الطبيعية؛ حيث تَشكل نتيجة انجراف التربة والصخور منذ مئات السنين، كما تحيط به النباتات المتنوعة، والتشكيلات الصخرية الممزوجة بالكثبان الرملية الملونة.