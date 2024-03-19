شاهد.. لحظة نزول شلال "الهوية" في محمية وادي نخلة الطبيعية بمحافظة العلا

أدى هطول الأمطار الغزيرة التي شملت -بفضل الله- محافظة العلا والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، إلى تدفق الشلال بكميات كبيرة بعد جريان جميع الشعاب والأودية المحيطة به، والتي ما زالت تُواصل جريانها، ويعد واحدًا من أشهر المناظر الطبيعية الجذابة في محمية النخلة الطبيعية؛ حيث تَشكل نتيجة انجراف التربة والصخور منذ مئات السنين، كما تحيط به النباتات المتنوعة، والتشكيلات الصخرية الممزوجة بالكثبان الرملية الملونة.
ووثّقت صورٌ عدة لحظةَ نزول شلال "الهوية" الذي يقع في محمية وادى نخلة الطبيعية، إحدى المحميات التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، مشكّلًا لوحة طبيعية خلابة.