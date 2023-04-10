الأمير منصور بن طلال: المملكة أرست نموذجاً عالمياً في تنظيم ورفع كفاءة العمل الخيري

وقال الأمير منصور في تصريح بمناسبة مشاركة مؤسسة الأمير طلال بن عبد العزيز الخيرية في الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري في رمضان التي انطلقت عبر "منصة إحسان"، إن "المنصة تعد نموذجا ريادياً للكفاءة والمهنية العالية في إدارة التبرعات، وفق أعلى معايير الحوكمة منذ إيداع التبرعات من قبل المتبرع، مروراً بوصولها للجمعيات الخيرية، ووصولاً إلى التحقق من استفادة المحتاجين من هذه التبرعات، وقياس درجة الأثر، والوقوف على رضا المستفيدين، ورفع التقارير للمانحين".