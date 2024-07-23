وجهة متميّزة لا تقاوم.. ضفاف شاطئ أبحر الجنوبية بجدة تجذب الأهالي والزوار

يجذب شاطئُ "أبحر الجنوبية" بواجهة جدة البحرية، الأهاليَ والزوار والسياح بمحافظة جدة، عبر مرافقه السياحية والمراسي، التي تنطلق منها الرحلات السياحية البحرية من خلال اليخوت والدبابات البحرية "الجيت سكاي" والقوارب المخصصة للجولات السياحية التي تجوب ضفاف شاطئ الواجهة البحرية بطبيعته الساحرة.
ويشتهر الشاطئ برماله البيضاء والمياه الصافية وأحيائه البحرية الفريدة؛ مما جعله مقصدًا سياحيًّا وعاملَ جذبٍ للسكان وزوار جدة على مدار العام.
ويستمتع زوار الشاطئ بالجلوس على ضفاف شاطئه الذي يبلغ أكثر من 10 كيلومترات، فيما يحرص آخرون على تجربة الدبابات البحرية "الجت سكاي" وإبراز مهاراتهم في هذه الرياضة، إلى جانب عدد من الرياضات البحرية بمختلف أنواعها؛ منها: السباحة، ورياضة الغوص، والقوارب السريعة.
ويتميز شاطئ أبحر بجلساته الحديثة المتراصّة على طول الشاطئ، والألعاب المخصصة للأطفال للاستمتاع بوقتهم، إلى جانب عدد من الأكشاك التي يجد فيها مرتادو الشاطئ المستلزمات البحرية المخصصة لتجهيز الرحلات البحرية، وتوفير المواد الاستهلاكية، إلى جانب عدد من المرافق والخدمات المتكاملة، ومجموعة من المطاعم، ومنطقة ألعاب للأطفال، يستمتع خلالها الزوار بالفعاليات المصاحبة وسط متابعة من الجهات المختصة لتأمين سلامة مرتادي البحر على امتداد شاطئ أبحر الجنوبية بجدة.