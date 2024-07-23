وجهة متميّزة لا تقاوم.. ضفاف شاطئ أبحر الجنوبية بجدة تجذب الأهالي والزوار

ويتميز شاطئ أبحر بجلساته الحديثة المتراصّة على طول الشاطئ، والألعاب المخصصة للأطفال للاستمتاع بوقتهم، إلى جانب عدد من الأكشاك التي يجد فيها مرتادو الشاطئ المستلزمات البحرية المخصصة لتجهيز الرحلات البحرية، وتوفير المواد الاستهلاكية، إلى جانب عدد من المرافق والخدمات المتكاملة، ومجموعة من المطاعم، ومنطقة ألعاب للأطفال، يستمتع خلالها الزوار بالفعاليات المصاحبة وسط متابعة من الجهات المختصة لتأمين سلامة مرتادي البحر على امتداد شاطئ أبحر الجنوبية بجدة.