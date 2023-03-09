"فنتك السعودية" تختتم أكبر معرض توظيف للتقنية المالية على مستوى المنطقة

وهدفت المبادرة من خلال المعرض إلى دعم نمو قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية عن طريق تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الواعدة بإتاحة الفرصة لكل من حديثي التخرج وأصحاب الكفاءات والخبرات الباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية، والتنافس على الفرص الوظيفية وسط مشاركة أكثر من 50 من شركات التقنية المالية والبنوك والجهات التي تعمل ضمن منظومة التقنية المالية، والتي استعرضت من خلاله ما يزيد عن 600 فرصة وظيفية في هذا المجال الحيوي.