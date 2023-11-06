مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري عمليات رباط صليبي ناجحة لعدد من نجوم الرياضة بالمنطقة الشرقية

من جانبهم أكد اللاعبون الذي خضعوا لعمليات إصلاح الرباط الصليبي بالمستشفى، وهم لاعب نادي الهدى بجزيرة تاروت ونجم المنتخب السعودي السابق منير علوي، و الكابتن محمد هاني الباشا، لاعب نادي الخليج السعودي، والكابتن محمد راضي حارس مرمى الخليج والمنتخب السعودي لكرة اليد، واللاعب حسن موسى التريكي، نجم نادي الخليج والمنتخب السعودي لكرة اليد، أنهم ولله الحمد تجاوزوا مرحلة الإصابة وتخلصوا من كافة الأعراض وعادوا لممارسة نشاطهم الرياضي بصورة طبيعية، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وأثنوا على الرعاية الصحية المتطورة التي يقدمها، وعلى إمكانياته وتجهيزاته المتقدمة، كما عبروا عن إمتنانهم للفريق الطبي المعالج وعلى رأسهم د. محمد عبدالله القحطاني، وأكدوا أنه ظل يتواصل معهم ويتابعهم حتى بعد خروجهم من المستشفى، وشكروا أيضاً إدارات أنديتهم على الاهتمام والمساندة.