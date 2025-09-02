"التجارة" تتيح تراخيص تخفيضات اليوم الوطني 95 إلكترونيًا

وتبدأ فترة التخفيضات من 16 وحتى 30 سبتمبر 2025، بهدف تمكين المنشآت من الحصول على التراخيص بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلكين، دون خصم من الرصيد السنوي للتخفيضات.