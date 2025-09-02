"التجارة" تتيح تراخيص تخفيضات اليوم الوطني 95 إلكترونيًا

أعلنت وزارة التجارة عن إتاحة التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية لليوم الوطني الـ95 للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.
وتبدأ فترة التخفيضات من 16 وحتى 30 سبتمبر 2025، بهدف تمكين المنشآت من الحصول على التراخيص بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلكين، دون خصم من الرصيد السنوي للتخفيضات.
ويُمكن للمستهلكين التحقق من نظامية التخفيضات عبر مسح "باركود" الرمز الإلكتروني الظاهر في الترخيص باستخدام كاميرا الجوال، لعرض جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات، مثل نوعها، ونسبتها، ومدتها، وبيانات المنشأة.
وأكدت الوزارة استمرار الجولات الرقابية للتأكد من نظامية التخفيضات في جميع المنشآت والمتاجر الإلكترونية بمختلف مناطق المملكة.