بسبب الحفر.. سكان "حصمة جازان" يضعون الكراسي لتحذير المارة

ناشد عدد من سكان إسكان الحصمة شمال محافظة أحد المسارحة، وتحديدًا أهالي حي الشهداء، أمانة منطقة جازان التدخل العاجل لمعالجة وضع الطرق في حيهم، والتي وصفوها بـ"المأساوية"، مشيرين إلى غياب أعمال الصيانة وانتشار الحفر دون أي تدخل يُذكر.
وفي شكواهم لـ"سبق"، أفاد السكان بأن الطريق بات يُرهقهم يوميًا، وتسبب في تكرار أعطال مركباتهم، مؤكدين أنهم أصبحوا "زبائن دائمين" لورش إصلاح السيارات، كما أن الوضع يزداد سوءًا خلال هطول الأمطار التي تغطي الحفر وتجعلها أكثر خطورة على المارة. ولفتوا إلى أنهم اضطروا لاستخدام كراسي وأجسام أخرى لتحذير المارة من الوقوع في تلك الحفر.
وكانت أمانة منطقة جازان قد أعلنت في وقت سابق إنجاز العديد من مشاريع تحسين المشهد الحضري وتعزيز كفاءة الطرق في المنطقة، شملت أعمال سفلتة وصيانة بمسافة بلغت 448,061 مترًا طوليًا في مدينة جيزان ومختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة.
وأوضحت الأمانة أن الأعمال المنفذة تضمنت سفلتة 128,739 مترًا من الطرق الترابية، وصيانة 212,520 مترًا، ومعالجة 4,566 حفرة، إلى جانب إنشاء وصيانة 106,802 متر طولي من الأرصفة.
وأكدت الأمانة أن هذه الأعمال تأتي ضمن إستراتيجية شاملة لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وضمن مبادرات "أنسنة المدن" ومعالجة التشوّه البصري.