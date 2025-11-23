بسبب الحفر.. سكان "حصمة جازان" يضعون الكراسي لتحذير المارة

وفي شكواهم لـ"سبق"، أفاد السكان بأن الطريق بات يُرهقهم يوميًا، وتسبب في تكرار أعطال مركباتهم، مؤكدين أنهم أصبحوا "زبائن دائمين" لورش إصلاح السيارات، كما أن الوضع يزداد سوءًا خلال هطول الأمطار التي تغطي الحفر وتجعلها أكثر خطورة على المارة. ولفتوا إلى أنهم اضطروا لاستخدام كراسي وأجسام أخرى لتحذير المارة من الوقوع في تلك الحفر.