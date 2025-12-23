"تقنية الباحة" تفتح باب القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي لغير السعوديين

وأوضحت الكلية أن التقديم متاح للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط، داعيةً إلى سرعة مراجعة مقر الكلية ممثلًا في قسم القبول والتسجيل، لاستكمال إجراءات التقديم قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 1447/07/08هـ.