"الندوة العالمية" تُقَدّم سلالًا غذائية للمتضررين من الفيضانات في تايلاند

قدّم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند، مساعدة عاجلة من السلال الغذائية للأسر المتضررة من الفيضانات والسيول في جنوب البلاد.
وتأتي هذه المساعدة الغذائية العاجلة بعد تضرر آلاف الأسر وأكثر من (2) مليون نسمة ما بين ضرر كلي وجزئي جراء الفيضانات العنيفة في (5) أقاليم، كما تهدمت المنازل والطرق، واحتجزت السيارات العائمة في المياه وأعيقت حركة الأهالي بشكل كامل.
وتعتبر الفيضانات مشكلة موسمية منتظمة في تايلاند؛ لكنها تفاقمت هذا العام بسبب العواصف الاستوائية، التي اجتاحت البلاد مؤخرًا.
وأعرب مدير مكتب الندوة العالمية، عن تقديره وشكره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا على جهودها ومساندتها الدائمة للشعب التايلاندي وعطائها السخي الذي لا ينضب، وأوضح أن الأوضاع كارثية، وتحتاج لمزيد من الجهود للتخفيف من آثار المحنة.