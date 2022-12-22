"الندوة العالمية" تُقَدّم سلالًا غذائية للمتضررين من الفيضانات في تايلاند

وأعرب مدير مكتب الندوة العالمية، عن تقديره وشكره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا على جهودها ومساندتها الدائمة للشعب التايلاندي وعطائها السخي الذي لا ينضب، وأوضح أن الأوضاع كارثية، وتحتاج لمزيد من الجهود للتخفيف من آثار المحنة.