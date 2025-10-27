المرور: ملاحقة مركبات الطوارئ سلوك غير حضاري ومخالفة غرامتها تصل لـ 900 ريال

وأكدت “المرور” أن منح مركبات الطوارئ الأفضلية في الطريق واجب وطني وسلوك يعكس الوعي والمسؤولية، داعية السائقين إلى التعاون مع الجهات المختصة أثناء أداء مهامها الميدانية لتسهيل حركة الإسعاف والإنقاذ، والمساهمة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.