وزير النقل يقف على جاهزية الخطط التشغيلية بمطار جدة ويتناول الإفطار مع العاملين

تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مساء اليوم الخميس- يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج وعدد من القيادات- مرافق وخدمات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، كما وقف على انسيابية حركة السفر وسير العمل، وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك.