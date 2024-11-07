مستشفى الموسى للتأهيل يحقق إنجازًا عالميًا باعتماد CARF في مجال الرعاية التأهيلية
حصل مستشفى الموسى للتأهيل على الاعتماد الدولي CARF من لجنة اعتماد مرافق التأهيل، ويعد هذا الإنجاز إضافة قيّمة لسجل المستشفى في تقديم خدمات طبية متخصصة وذات جودة عالية.
ويعتبر CARF أعلى اعتماد عالمي في مجالات التأهيل، حيث يُعنى بتقييم المرافق وفقًا لمعايير صارمة تعكس مستوى العناية والخدمة المقدمة للمرضى.
وتعد CARF منظمة غير ربحية تسعى لضمان التزام مقدمي الرعاية الصحية بأعلى المعايير، حيث يشير هذا الاعتماد إلى التميز في جودة الخدمات المقدمة للمرضى ضمن تخصصات إعادة التأهيل المختلفة.
ويعد مستشفى الموسى للتأهيل والرعاية الممتدة من أبرز مراكز إعادة التأهيل في المنطقة، حيث يقدم برامج تأهيل شاملة تشمل الإصابات الرياضية وإصابات العظام للأطفال والبالغين، وإصابات العمود الفقري، بالإضافة إلى الإصابات العصبية والدماغية. تصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 300 سرير، وتم تصميمه على يد الشركة المعمارية HDR ضمن استوديو نيويورك، حيث تم بناؤه وفقًا لمعايير “LEED” الذهبية الصادرة عن مجلس المباني الخضراء الأمريكي.
ويجسد تصميم المستشفى أجواء واحة الأحساء بعناصرها الطبيعية مثل الماء والنخيل والصحراء، حيث يمثل البوابة الشمالية للأحساء، ما جعله معلمًا معماريًا بارزًا في المنطقة.
ويقدم مستشفى الموسى للتأهيل برامج متخصصة تشمل تأهيل مرضى القلب والأطفال، وبرامج الصحة النفسية، وتأهيل الإصابات الرياضية، وتأهيل مرضى الأعصاب، وعلاج اضطرابات النطق والتخاطب، والمساعدة على المشي، وتأهيل الأطراف باستخدام تقنيات حديثة كالتأهيل بمساعدة الروبوتات، بالإضافة إلى برامج تهدف لمساعدة المرضى في العودة لحياتهم الطبيعية والقيام بأنشطتهم اليومية بكفاءة.