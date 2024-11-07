مستشفى الموسى للتأهيل يحقق إنجازًا عالميًا باعتماد CARF في مجال الرعاية التأهيلية

ويعد مستشفى الموسى للتأهيل والرعاية الممتدة من أبرز مراكز إعادة التأهيل في المنطقة، حيث يقدم برامج تأهيل شاملة تشمل الإصابات الرياضية وإصابات العظام للأطفال والبالغين، وإصابات العمود الفقري، بالإضافة إلى الإصابات العصبية والدماغية. تصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 300 سرير، وتم تصميمه على يد الشركة المعمارية HDR ضمن استوديو نيويورك، حيث تم بناؤه وفقًا لمعايير “LEED” الذهبية الصادرة عن مجلس المباني الخضراء الأمريكي.