بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسبّبة بموريتانيا

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة روصو بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 24 نوفمبر 2023م.