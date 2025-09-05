توجيه القيادة بعلاج الشيخ صالح السحيمي لفتة كريمة تؤكد النهج الأصيل في تقدير العلماء

عبّر أبناء الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، المدرس بالمسجد النبوي والمفوَّض بالإفتاء في المدينة المنورة، عن بالغ شكرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومقام سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على توجيههما الكريم بعلاج الشيخ، وما حظي به من رعاية وعناية لها آثارها الطيبة – بفضل الله ورحمته – وكانت محل الدعاء والثناء من الجميع لمقامهما الكريم.
هذا وقد رفع فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي برقية شكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، عبّر فيها عن صادق امتنانه وتقديره لهذه الرعاية الكريمة، سائلاً الله أن يجزيهما خير الجزاء، ويحفظهما، ويديم على المملكة عزها وأمنها.
وأكدت عائلة الشيخ السحيمي أن هذا الموقف النبيل ليس بمستغرب على ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية، الذين عُرف عنهم تقديرهم للعلم وأهله، وحرصهم الدائم على رعاية أبناء الوطن، والاهتمام بالمواطن في الداخل والخارج، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة تجسد عمق العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والنهج الأصيل الراسخ في الوفاء والعطاء منذ تأسيس هذه البلاد المباركة.