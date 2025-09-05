توجيه القيادة بعلاج الشيخ صالح السحيمي لفتة كريمة تؤكد النهج الأصيل في تقدير العلماء

وأكدت عائلة الشيخ السحيمي أن هذا الموقف النبيل ليس بمستغرب على ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية، الذين عُرف عنهم تقديرهم للعلم وأهله، وحرصهم الدائم على رعاية أبناء الوطن، والاهتمام بالمواطن في الداخل والخارج، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة تجسد عمق العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والنهج الأصيل الراسخ في الوفاء والعطاء منذ تأسيس هذه البلاد المباركة.