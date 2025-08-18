الأحد المقبل أول ظهور "نجم سهيل".. "الحصيني" يوضح دلالاته على تغير الأجواء

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن يوم الأحد المقبل سيشهد أول ظهور لنجم سهيل، الذي يعد من أكثر المواسم التي يحرص العرب على معرفة طلوعه، نظرًا لارتباطه ببداية تحسن الأجواء وانكسار شدة الصيف.