الأحد المقبل أول ظهور "نجم سهيل".. "الحصيني" يوضح دلالاته على تغير الأجواء

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن يوم الأحد المقبل سيشهد أول ظهور لنجم سهيل، الذي يعد من أكثر المواسم التي يحرص العرب على معرفة طلوعه، نظرًا لارتباطه ببداية تحسن الأجواء وانكسار شدة الصيف.
وأوضح الحصيني أن "سهيل" هو ثاني ألمع نجم في السماء بعد الشعرى اليمانية، مشيرًا إلى أن ظهوره يمثل علامة فارقة في الفصول، إذ يبدأ معه الانتقال التدريجي من شدة الحرارة إلى الاعتدال.
وبيّن أن نجم سهيل ينقسم إلى أربع منازل، تبدأ المنزلة الأولى منه بكونها آخر منازل فصل الصيف، بينما تتتابع المنازل الأخرى لتعلن التحول التدريجي نحو أجواء ألطف، وصولًا إلى بداية موسم الأمطار والخريف.
وأكد أن ترقب طلوع النجم عادة قديمة عند العرب، إذ ارتبطت مواسمه بالزراعة، والرعي، وأسفار الصحراء، نظرًا لدقته في تحديد المواقيت والتغيرات المناخية.