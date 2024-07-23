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38 مليون ريال صرفها صندوق النفقة للمستفيدين في النصف الأول من 2024

خدماته تغطّي أكثرَ من 114 مدينة ومحافظة على مستوى جميع مناطق المملكة
38 مليون ريال صرفها صندوق النفقة للمستفيدين في النصف الأول من 2024

كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة أكثر من 38 مليون ريال لأكثر من سبعة آلاف من المستفيدين، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.

وتغطّي خدماتُ صندوق النفقة أكثرَ من 114 مدينة ومحافظة بجميع مناطق المملكة؛ حيث يهدف إلى صرف النفقة للمستحقّين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

ويمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية ، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونيًّا.

وزارة العدل
صندوق النفقة

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