38 مليون ريال صرفها صندوق النفقة للمستفيدين في النصف الأول من 2024

وتغطّي خدماتُ صندوق النفقة أكثرَ من 114 مدينة ومحافظة بجميع مناطق المملكة؛ حيث يهدف إلى صرف النفقة للمستحقّين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.