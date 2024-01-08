سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير شرطة المنطقة الشرقية

ونوه سموه بالدعم والاهتمام الذي تحظى به الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة أيدها الله.. واستمع سموه لشرح عن الجهود التي يقوم بها الأمن العام بالمنطقة الشرقية، مثمنًا سموه تلك الجهود لجميع قطاعات الأمن بالأحساء للحفاظ على أمن وسلامة المواطن والمقيم.