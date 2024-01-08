سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير شرطة المنطقة الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموه بمقر المحافظة اليوم (الاثنين)، سعادة مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد الوذيناني، وسعادة مدير شرطة محافظة الأحساء العميد سطام العتيبي.
ونوه سموه بالدعم والاهتمام الذي تحظى به الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة أيدها الله.. واستمع سموه لشرح عن الجهود التي يقوم بها الأمن العام بالمنطقة الشرقية، مثمنًا سموه تلك الجهود لجميع قطاعات الأمن بالأحساء للحفاظ على أمن وسلامة المواطن والمقيم.
فيما رفع سعادة اللواء الوذيناني الشكر لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه ومتابعته الدائمة لأعمال القطاعات الأمنية بالمحافظة وتوجيهاته السديدة.