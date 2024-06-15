فيديو.. "مدير الأمن العام" في جولة جوية على مشعر عرفات للوقوف على الجاهزية

قف مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي على جاهزية القطاعات المشاركة في الحج لتأمين ضيوف الرحمن، من خلال جولة جوية لمتابعة الخدمات المقدمة؛ لضمان سلامتهم وتأدية نسكهم في يسر وسهولة وطمأنينة.
وتجوّل "البسامي" بطائرة الأمن على كافة أنحاء مشعر عرفات لرصد الجهود المبذولة في تنظيم الحشود وتأمين سلامة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم خلال أداء مناسكهم.
وبدأت قوافل الحجاج بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر فجر اليوم، وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفّهم العناية الإلهية، محاطين بمتابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة؛ لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.