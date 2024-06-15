فيديو.. "مدير الأمن العام" في جولة جوية على مشعر عرفات للوقوف على الجاهزية

وبدأت قوافل الحجاج بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر فجر اليوم، وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفّهم العناية الإلهية، محاطين بمتابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة؛ لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.