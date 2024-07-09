"أمين العاصمة المقدّسة" يرعى ورشة "تطبيق البوابات المرحلية" لضمان عدم تعثر المشاريع

جديرٌ بالذكر أن أمانة العاصمة المقدّسة تسعى إلى تقديم مشاريعها وفق خدمات نوعية مميزة، ونشر ثقافة الجودة والتميُّز المؤسسي بين منسوبيها بمختلف مواقعهم، وتعد هذه الورشة إحدى صور هذا السعي الدؤوب للأمانة، وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للجودة بالمملكة للارتقاء بمستوى الخدمات والوصول إلى أعلى معايير إرضاء العميل والمستفيد من الخدمات المقدمة من الأمانة.