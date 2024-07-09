"أمين العاصمة المقدّسة" يرعى ورشة "تطبيق البوابات المرحلية" لضمان عدم تعثر المشاريع

رعى أمين العاصمة المقدّسة مساعد بن عبدالعزيز الداود؛ ورشة عمل "تطبيق البوابات المرحلية" التي نظَّمتها "الأمانة" ممثلةً في مكتب إدارة المشاريع PMO بحضور وكلاء الأمين ومديري العموم في الوكالات والمكتب الاستشاري المتعاقد مع الأمانة.
وجاءت الورشة بعنوان "آلية تطبيق البوابات المرحلية"، وتضمنت عرض أهداف البوابات المرحلية للمشاريع، والأدوار والمسؤوليات والإجراءات، وآلية سير عمل البوابات، إضافةً إلى إيضاح النماذج المستخدمة.
وتهدف الورشة إلى ضمان عدم تعثر المشاريع وتوفير آلية لتسليمها بطرقٍ منهجية مع تقليل فرص ضعف الأداء عند تسليم المشاريع وتمكين المسؤولين من اتخاذ القرارات الصائبة والحد من المخاطر عند انتقال المشروع من مرحلة إلى أخرى.
كما تهدف إلى تسهيل عملية التنفيذ الفعّال للمشاريع من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات، إضافة إلى توفير رؤية أفضل للإدارة حول مخاطر المشروع والجدوى منه والتقدم المحرز فيه.
جديرٌ بالذكر أن أمانة العاصمة المقدّسة تسعى إلى تقديم مشاريعها وفق خدمات نوعية مميزة، ونشر ثقافة الجودة والتميُّز المؤسسي بين منسوبيها بمختلف مواقعهم، وتعد هذه الورشة إحدى صور هذا السعي الدؤوب للأمانة، وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للجودة بالمملكة للارتقاء بمستوى الخدمات والوصول إلى أعلى معايير إرضاء العميل والمستفيد من الخدمات المقدمة من الأمانة.