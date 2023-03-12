بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.. الريال الإيراني يرتفع

عوّض الريال الإيراني، السبت، بعض الخسائر التي تَكَبدها في الآونة الأخيرة مسجلًا ارتفاعًا تجاوز 6%، وسط احتمالات تقلص التوتر في المنطقة بعد اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية.
واتفقت السعودية وإيران، الجمعة، على استئناف العلاقات بوساطة صينية.
وأشار موقع الصرف الأجنبي الإلكتروني "بونباست دوت كوم"، إلى أن الريال سجل السبت 447 ألفًا مقابل الدولار في السوق الحرة غير الرسمية، مقارنة مع 477 ألفًا يوم الجمعة. وقال موقع "بازار 360 دوت كوم": إن سعر الريال بلغ 446500.
وهبط الريال إلى 601500 للدولار في أواخر فبراير؛ لكنه عاد للارتفاع في مارس، بعد زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لطهران.
ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فمع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 50%، يحاول الإيرانيون حماية قيمة مدخراتهم عن طريق شراء العملات الأجنبية أو الذهب.
وفَقَد الريال ما يقرب من 30% من قيمته منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في سبتمبر.
وأضرت إعادة فرض العقوبات الأمريكية، في 2018 -من الرئيس السابق دونالد ترامب- بالاقتصاد الإيراني مع الحد من صادرات النفط الإيرانية وتراجع القدرة على الحصول على العملات الأجنبية.
واستمر التوتر مع الولايات المتحدة التي فرضت في الثامن من مارس عقوبات على مسؤولين وشركات إيرانية بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان.