بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.. الريال الإيراني يرتفع

وأشار موقع الصرف الأجنبي الإلكتروني "بونباست دوت كوم"، إلى أن الريال سجل السبت 447 ألفًا مقابل الدولار في السوق الحرة غير الرسمية، مقارنة مع 477 ألفًا يوم الجمعة. وقال موقع "بازار 360 دوت كوم": إن سعر الريال بلغ 446500.