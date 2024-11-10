بمواقع إستراتيجية.. 5 فرص عقارية بمزاد "رحاب جيزان" الإلكتروني

أعلنت شركة السعدون العقارية، إقامة مزاد إلكتروني بعنوان "رحاب جيزان"، خلال الفترة من "يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 الساعة 12:00 ظهراً حتى يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 الساعة 8:00 مساءً" عبر منصة "وصلت المزادات".
وأوضحت الشركة: يتيح المزاد فرصة فريدة لشراء 5 أصول عقارية مميزة، تقع جميعها في مواقع إستراتيجية ضمن أبرز الأحياء الراقية في جازان. وتضم هذه الفرص العقارية أرضاً بمساحة 15,987.31 متر مربع، عمارة بمساحة 392 متراً مربعاً، فيلا بمساحة 400 متر مربع، فيلا أخرى بمساحة 410 أمتار مربعة، إضافة إلى شقة بمساحة 129.26 متر مربع.
وأضافت، تقع العقارات في أحياءٍ مميزة مثل حي السويس، بالقرب من أبرز المعالم الحيوية في جازان، مثل: الكورنيش الجنوبي، ومدينة الملك فيصل الرياضية، وصناعية جازان، والمستشفى التخصصي؛ ما يجعلها مواقع مثالية للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص إستراتيجية ومربحة.
وأشارت إلى أن المزاد يُقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ في جازان.
وتابعت: تعد هذه الفرصة مناسبة للغاية للباحثين عن استثمارات عقارية واعدة، وتفتح المجال أمام الجميع للمشاركة في المزاد عبر الإنترنت. ويمكن للراغبين في الاستفسار الحصول على مزيدٍ من التفاصيل والتواصل مع شركة السعدون العقارية عبر الرقمَيْن: 920003852 أو 0555259495.