بمواقع إستراتيجية.. 5 فرص عقارية بمزاد "رحاب جيزان" الإلكتروني

وأضافت، تقع العقارات في أحياءٍ مميزة مثل حي السويس، بالقرب من أبرز المعالم الحيوية في جازان، مثل: الكورنيش الجنوبي، ومدينة الملك فيصل الرياضية، وصناعية جازان، والمستشفى التخصصي؛ ما يجعلها مواقع مثالية للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص إستراتيجية ومربحة.