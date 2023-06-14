منفذ جديدة عرعر يستكمل استقبال 16 ألف حاج عراقي برًا

وعملت لجنة الحج بالمنطقة وبإشراف مباشر ومتابعة من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على سرعة إنهاء كل الإجراءات للحجاج، وتقديم جميع الخدمات والرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات التي جندت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية وإمكانياتها المادية لراحة ضيوف الرحمن، بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعةٍ أسهموا في تنظيم الحجاج ومساعدة كبار السن والمعاقين، حيث نفذوا أكثر من 4000 ساعةٍ تطوعية.