أول مصور سعودي.. "المالكي" يحصل على لقب العارض الذهبي من اتحاد مصوري آسيا

يشار إلى أن هذا اللقب يأتي استمرارًا لمسيرة "المالكي" الفوتوغرافية منذ عدة سنوات، مثّل فيها المملكة في العديد من المحافل الدولية، وحصد العديد من الجوائز المحلية والدولية مؤخرًا؛ منها الميدالية الذهبية في سلطنة عمان، وميداليتان ذهبيتان في جمهورية بنغلاديش.