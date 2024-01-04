أول مصور سعودي.. "المالكي" يحصل على لقب العارض الذهبي من اتحاد مصوري آسيا

حصل المصور السعودي رائد بن عبدالله المالكي، على لقب "GAPU" العارض الذهبي من اتحاد مصوري آسيا، كأول سعودي يحصد هذا اللقب بين عدد من المصورين الفوتوغرافيين على مستوى العالم.
وشارك "المالكي" في أكثر من 30 صالونًا دوليًّا معتمدًا من الاتحاد الدولي للتصوير الفوتوغرافي في 20 دولة مختلفة، وأكثر من 250 قبولًا لعدد 50 صورة مختلفة.
وقال "المالكي" في تصريح لـ"سبق": سعادتي لا توصف فهذا اللقب الذي جاء بعد جهود مستمرة مثّلتُ فيها المملكة لعدة سنوات في مسابقات التصوير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للتصوير الفوتوغرافي، وحصلت خلالها على العديد من الجوائز.
واعتبر "المالكي" أن المسابقات من الجوانب التي تساعد المصور على الاستمرارية، وتساهم أيضًا في إنتاج الأعمال الجميلة، بالإضافة لتطوير المستوى من خلال الاحتكاك بمصورين من مختلف بلدان العالم.
وأضاف أن رؤية ملهمنا سمو سيدي ولي العهد هي الدافع الأساسي؛ فهو يرى فينا أننا القوة الحقيقة لتحقيق الرؤية، ونحن كذلك بمشيئة الله، وسوف أسعى جاهدًا لتمثيل بلدي وتحقيق المراكز الأولى؛ لأننا دائمًا في المقدمة ولا شيء يعيق طموحنا الذي يعانق السماء.
يشار إلى أن هذا اللقب يأتي استمرارًا لمسيرة "المالكي" الفوتوغرافية منذ عدة سنوات، مثّل فيها المملكة في العديد من المحافل الدولية، وحصد العديد من الجوائز المحلية والدولية مؤخرًا؛ منها الميدالية الذهبية في سلطنة عمان، وميداليتان ذهبيتان في جمهورية بنغلاديش.