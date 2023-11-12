الرياض تستضيف "المعرض السعودي للرياضة".. يونيو المقبل

وأشار إلى أن المعرض يحظى باهتمام عالمي، ومن المنتظر حضور أكثر من 250 مشاركًا، فيما يُتوقع أن يتجاوز عدد الزوار أكثر من 50 ألف زائر وسط حضور من أكبر مُورِّدي المعدات الرياضية ومُصنِّعي معدات اللياقة البدنية، فضلا عن مُورِّدي البنية التحتية الرياضية وماركات الملابس الرياضية، إلى جانب قطاعات الصحة؛ إذ يسعى المعرض إلى تنوُّع العارضين والمشاركين؛ لمواكبة التوجهات الحديثة في القطاع الرياضي بالسعودية.