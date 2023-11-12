الرياض تستضيف "المعرض السعودي للرياضة".. يونيو المقبل

ينطلق المعرض السعودي للرياضة ومستلزماتها في العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 يونيو 2024 في نسخته الأولى تحت شعار "السعودية مَوطن البطولات"، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وهو أول حدث رائد متخصص يهدف إلى تعزيز تطوير صناعة الرياضة واللياقة البدنية والصحة في السعودية.
كما يهدف المعرض إلى توفير منصة للقطاعات الخاصة؛ لعرض منتجاتها وخدماتها لجمهور أوسع؛ إذ يعد فرصة فريدة للشركات ورجال الأعمال والأفراد للتواصل مع المتخصصين في هذا المجال، وعرض أحدث اتجاهاتهم وابتكاراتهم، واستكشاف فرص جديدة للنماء والازدهار.
وثمَّن أحمد مجاهد، المشرف العام على المعرض، الدعم السخي من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، الذي أسهم في الطفرة الكبيرة التي تشهدها الرياضة؛ إذ أصبحت السعودية واجهة عالمية للرياضات المختلفة، من خلال الأحداث الرياضية والبطولات العالمية الكبرى التي استضافتها أرض السعودية، وما حققته من نجاح باهر في تنظيمها وإبرازها بالشكل الأمثل.
وبيّن مجاهد أن معرض الرياضة السعودية يأتي لإلقاء الضوء على الأحداث الرياضية، وإعطاء المجال للقائمين على تنظيم تلك الأحداث لعرض مساهماتهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 في تنمية قطاع الرياضة، والعمل على تحقيق جودة الحياة لأبناء السعودية، وخلق المزيد من فرص العمل، وإضافة المزيد من الشغف؛ إذ يخصص المعرض أماكن للتعريف بالرياضات المختلفة، وكذلك متطلبات المرافق الرياضية، علاوة على أقسام المعدات والأجهزة الرياضية والبدنية.
وأشار إلى أن المعرض يحظى باهتمام عالمي، ومن المنتظر حضور أكثر من 250 مشاركًا، فيما يُتوقع أن يتجاوز عدد الزوار أكثر من 50 ألف زائر وسط حضور من أكبر مُورِّدي المعدات الرياضية ومُصنِّعي معدات اللياقة البدنية، فضلا عن مُورِّدي البنية التحتية الرياضية وماركات الملابس الرياضية، إلى جانب قطاعات الصحة؛ إذ يسعى المعرض إلى تنوُّع العارضين والمشاركين؛ لمواكبة التوجهات الحديثة في القطاع الرياضي بالسعودية.