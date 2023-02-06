وفاة المبتعث "العنزي" ومكالمة مُغسل الأموات في برلين.. تفاصيل يرويها شقيقه لـ"سبق"

شيّع مصلون جثمان الراحل الدكتور عبدالله بن نواش العنزي، في مقبرة النسيم، الخميس الماضي، إثر وفاته بسبب نوبة قلبية في ألمانيا فجر الإثنين الماضي.
وكشف مشعان العنزي، شقيق الفقيد، لـ"سبق" قصة رحيل أخيه قائلاً: في عام 2019 اُبتعث الدكتور عبدالله من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام إلى العاصمة الألمانية برلين لدراسة طب الأطفال.
وأضاف: يعاني شقيقي، 31 عاماً، من أزمة ربو، وتصل أحياناً إلى التهاب حاد، وأدخل المستشفى وبقي فيه نحو يومين، وساءت حالته حتى أعلن الطبيب وفاته، ووجدنا تعاونًا كبيرًا من قِبل السفارة السعودية هناك، وتم نقله عبر الطيران التركي.
وأردف: تلقينا مكالمة من مغسل الأموات في برلين يؤكّد أنه لم يجد أي معاناة أثناء تغسيل الراحل، وكان جسده خفيفًا وابتسامته تملأ وجهه، وبالفعل هذا الذي وجدوه عند فتح التابوت.
ونعى زملاء الراحل الدكتور عبدالله العنزي في ألمانيا زميلهم، الذي أمضى رحلة تعليمية طويلة امتدت أربع سنوات، من الدمام إلى برلين ثم الرياض.