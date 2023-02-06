وفاة المبتعث "العنزي" ومكالمة مُغسل الأموات في برلين.. تفاصيل يرويها شقيقه لـ"سبق"

وأضاف: يعاني شقيقي، 31 عاماً، من أزمة ربو، وتصل أحياناً إلى التهاب حاد، وأدخل المستشفى وبقي فيه نحو يومين، وساءت حالته حتى أعلن الطبيب وفاته، ووجدنا تعاونًا كبيرًا من قِبل السفارة السعودية هناك، وتم نقله عبر الطيران التركي.