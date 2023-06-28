"الصحة" تعيد ابتسامة حاج عانى من الربو وتصعده إلى عرفات بعد أن فقد الأمل في إكمال الفريضة

الحاج عجب كل زكريا، البالغ من العمر70 عامًا، قدم من أفغانستان لأداء مناسك الحج، وعانى خلال تواجده في المشاعر المقدسة من أزمة ربو حادة وضيق شديد في التنفس، وتسارع في دقات القلب كادت أن تتسبب في عدم إكماله أداء المناسك، وتم نقله عبر الإسعاف إلى قسم الطوارئ بمستشفى منى الجسر.