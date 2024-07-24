مخرجات البناء في السعودية ستتجاوز نصف تريليون ريال خلال أشهر

وتشير التوقعات إلى أن النمو في مخرجات البناء في المملكة سيصل إلى ذروته بأكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2080، وتشكل الأبنية السكنية والبنية التحتية المتعلقة بالطاقة والمرافق الجزء الأكبر من هذه القيمة.. ومن المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية بشكل أكثر أهمية من غيره في المستقبل.