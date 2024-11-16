اختتام جائزة العميل السعودية 2025 بتكريم الفائزين وتعزيز التحول الرقمي

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لجائزة تجربة العميل السعودية المهندس عبد العزيز الشمسان، أهمية الجائزة في تعزيز الوعي بقيمة تجربة العميل في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه النسخة شهدت زيادة كبيرة في عدد المتقدمين والفائزين مقارنة بالنسخة الأولى، وأضاف أن الجائزة تأتي في وقت تستعد فيه المملكة لاستضافة أحداث كبرى مثل إكسبو وكأس آسيا وكأس العالم، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة، مما يستدعي العمل على تحسين تجارب الزوار، سواء أكانوا معتمرين، حجاجًا، أو سياحًا.