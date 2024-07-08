لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.. "الشؤون الدينية" تطلق "الإكرام في تعظيم البيت الحرام"

وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس, أن المبادرة تتضمن حزمة من المسارات الإثرائية الدينية والتاريخية والعلمية والإرشادية عن البيت الحرام، وسبل تقديسه وإكرامه وتعظيمه؛ بالعبادة والطواف والغسل والكسوة والتطهير حسًا ومعنى؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن والقاصدين، والوصول برسالة وهدايات المسجد الحرام إلى العالمين؛ باستثمار التقنية، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي.