محليات

لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.. "الشؤون الدينية" تطلق "الإكرام في تعظيم البيت الحرام"

المبادرة الأولى وفق خطة موسم العمرة لـ ١٤٤٦هـ وتتضمن حزمة مسارات علمية وإرشادية
لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.. "الشؤون الدينية" تطلق "الإكرام في تعظيم البيت الحرام"

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، أولى المبادرات الدينية بعنوان "الإكرام في تعظيم البيت الحرام"، وفق خطة موسم العمرة لعام ١٤٤٦هـ.

وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس, أن المبادرة تتضمن حزمة من المسارات الإثرائية الدينية والتاريخية والعلمية والإرشادية عن البيت الحرام، وسبل تقديسه وإكرامه وتعظيمه؛ بالعبادة والطواف والغسل والكسوة والتطهير حسًا ومعنى؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن والقاصدين، والوصول برسالة وهدايات المسجد الحرام إلى العالمين؛ باستثمار التقنية، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي.

موسم العمرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
الإكرام في تعظيم البيت الحرام

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org