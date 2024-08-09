فعاليات صيف "ليالي الطائف" تستقطب الزوَّار والسائحين

استوعبت الحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية في الطائف، فعاليات وبرامج موسم الصيف "ليالي الطائف"، مع توفير سائر الخدمات والمرافق للزوار والسائحين الذين استمتعوا بالبرامج والأنشطة الترفيهية والترويحية في مدينة الورد، ولقيت دعماً لا محدوداً من الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف، ومتابعة مستمرة من أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي، فيما ازدانت هذه المحافظة السياحية العريقة بالفعاليّات التراثية والترفيهية والثقافية والتجارية والسياحية والرياضية التي تواصلت طوال إجازة نهاية العام الدراسي.
وقدمت أمانة الطائف كافة أوجه الدعم للفعاليات المقامة، ووفرت لها سبل النجاح من خلال التعريف بهذه المناشط عبر اللوحات الإلكترونية والاعلانية بأنحاء المحافظة ومداخل ومخارج المدينة، مع توفير كافة المرافق والخدمات المساندة، مما أسهم في نجاح كافة البرامج، ومنها برنامج الهيئة السعودية للسياحة "صيف السعودية 2024" تحت شعار "تراها"، والذي شمل 7 وجهات سياحية متنوعة وفي مقدمتها الطائف، حيث واصلت منظومة السياحة السعودية جهودها من أجل ترسيخ مكانة السعودية على خارطة العالم السياحية، ودفع عجلة النمو في القطاع، والتعاون والتكامل مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم أفضل المبادرات والبرامج السياحية مما كان لذلك أثره في تنامي عدد سياح الداخل والخارج بحمد الله
وأسهمت جهود الأمانة في دعم القطاع السياحي بالمحافظة، والإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها من تعدد مناخي ومعالم طبيعية خلابة وطقس معتدل، والمزايا التنافسية للطائف كوجهة تتنوع فيها مقومات الجذب المناخي والطبيعي والثقافي في ارتفاع تدفق السياح على هذه المدينة الجميلة، وتسجيل كثافة ارتياد عالية للمتنفسات الرئيسة والمواقع السياحية المعروفة.
ودفع ذلك، الأمانة إلى دعم الخدمات لمواكبة الإقبال السياحي المرتفع، ومواصلة أعمالها في تعزيز جوانب جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري لتتواءم مع تطلعات السيّاح والزوار، وفق رؤيةً متكاملة مع الشركاء تهدف إلى تنويع الفعاليّات والأنشطة المخصصة لجميع فئات المجتمع دون استثناء، والتعاون الفعال لإنجاح سائر المناشط السياحية لما لها من تأثير إيجابي على نمو الاستثمارات الخدمية والتي من شأنها توفير المزيد من الخيارات الترفيهية والسياحية المتنوعة.
واحتضن منتزه الردف وجامعة الطائف والنادي الأدبي والقرى السياحية والمنتجعات تقديم جملة من الفعاليات السياحية بمشاركة الأمانة والجهات المختصة، وسط إقبال مرتفع من أهالي المحافظة والزوار والمصطافين، حيث نظمت أمانة الطائف بالتعاون مع نادي فرسان الوطن، وكذلك فرسان المملكة صهوة عروض جادة الخيل والهجانة ضمن فعاليات موسم الصيف "ليالي الطائف"، وذلك بمنتزه الردف السياحي، وشملت عروض الخيالة، الأهداف النارية، تنويم الخيل، لعبة السيف، لعبة الرمح، جلسة الأسد، عروض الهجانة.
واحتضن مسرح الردف، الفرق الشعبية الحجازية والأغاني والمسابقات الثقافية والترفيهية والفلوكلورات الوطنية، فيما شهد النادي الأدبي تفاعلاً كبيراً من الحضور مع أمسيات وندوات تاريخية نفذها خلال الموسم، ومنها الفعاليات الثقافية المتمثلة في الأمسيات الشامية والتاريخية، وأبرزت دور المواقع الأثرية والتراثية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وشهدت جامعة الطائف توافد السياح والزوار مع الفعاليات المنفذة وشهد نادي سباق الخيل بالطائف مسابقات مع موسم الصيف لمحبي رياضة الفروسية.
وقضى السياح أوقاتاً لا تُنسى في عروس المصايف السعودية مع الأجواء المطيرة التي شهدتها الطائف والمرتفعات السياحية، فيما شهدت المنتجعات والقرى السياحية اقبالاً لافتاً من الزوار على مدار أيام الصيف، واشتمل المسار الرياضي لليالي الطائف على تفعيل التجارب الرياضية وسباقات نادي الخيل ومهرجان ولي العهد للهجن وسباق صعود الهضبة ودوري البادل.
وقدم المسار الزراعي عدداً من الفعاليات المتعلقة بالمزارعين مع موسم الفواكه والخضروات المختلفة التي تشتهر بها الطائف من خلال فعاليات سوق المزارعين، الذي هدف إلى عرض المنتجات الزراعية وتجربة قطف الثمار الطازجة والاستمتاع مع العائلة بين أحضان الطبيعة في المزارع الخضراء في الهدا والشفا، ما أوجد جواً من التفاعل بين الزوار، وحققت فعاليات المسار الترفيهي اقبالا كبيراً في ظل العروض الفنية بجامعة الطائف، وحديقة العجائب بالسداد، ومعتزل الكتابة، ومهرجان الشكولاتة، ومهرجان صيف الردف، ومعرض العطور، وجادة الخيل والهجانة، وهذا تراثنا التي ضمها متنزه الردف.
ونجحت أمانة الطائف في تفعيل مبادرة "بهجة" لتحويل الكثير من المساحات غير المستغلة إلى مناطق نشطة، مما حسنَ جودة الحياة والرفاهية للسكان والزوار، وواصلت مشروعاتها لتخضير المدينة ودعم المواقع البيئية المتميزة في المحافظة لإيجاد بيئة حضرية متجددة ومستدامة، تعزز الصحة والسعادة وتمنح السكان والسياح فرصةً للاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات مفتوحة معززة بألعاب لفلذات الأكباد تسهم في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية.
كما أنجزت الأمانة خطة العمل الصيفية التي تشمل تعزيز جهود النظافة والإصحاح البيئي، والوقاية الصحية، واستمرار تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة، والبرنامج الرقابي المكثف في الأسواق والمراكز التجارية ومحال التموينات الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز على مدار اليوم حفاظاً على صحة المستهلك، وضمان امتثال المرافق التجارية للتعليمات البلدية.
وتابع مشرفو الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بالأمانة جاهزية سائر المرافق والخدمات في الحدائق والمنتزهات العامة للتسهيل على الزوار والسائحين، مع قيام فرق الصيانة بمباشرة أي ملاحظات في المسطحات الخضراء والمشايات والطاولات والكراسي والجلسات العائلية الظليلة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة ومواقف السيارات، علاوةً على متابعة جاهزية الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب، حيث استمتع الزوار بقضاء أوقات مريحة بها، كما تم تعزيز وجود الفرق البلدية في المتنزهات البرية في جنوب الطائف وشمالها، وغيرها من المواقع ذات الطبيعة الجاذبة والطقس المعتدل.