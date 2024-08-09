فعاليات صيف "ليالي الطائف" تستقطب الزوَّار والسائحين

وقدم المسار الزراعي عدداً من الفعاليات المتعلقة بالمزارعين مع موسم الفواكه والخضروات المختلفة التي تشتهر بها الطائف من خلال فعاليات سوق المزارعين، الذي هدف إلى عرض المنتجات الزراعية وتجربة قطف الثمار الطازجة والاستمتاع مع العائلة بين أحضان الطبيعة في المزارع الخضراء في الهدا والشفا، ما أوجد جواً من التفاعل بين الزوار، وحققت فعاليات المسار الترفيهي اقبالا كبيراً في ظل العروض الفنية بجامعة الطائف، وحديقة العجائب بالسداد، ومعتزل الكتابة، ومهرجان الشكولاتة، ومهرجان صيف الردف، ومعرض العطور، وجادة الخيل والهجانة، وهذا تراثنا التي ضمها متنزه الردف.