بيشة.. إنقاذ حياة مريض يعاني انسداداً في 3 شرايين بمستشفى الملك عبدالله

وأضافت "صحة بيشة: "وضع الفريق الطبي خطة علاج عاجلة وأجريت القسطرة القلبية، وذلك بفتح الشريان عن طريق القسطرة وتركيب ثلاث دعامات للشرايين الثلاثة في وقت واحد، عقب ذلك تم تحويل المريض إلى العناية القلبية ومن ثم خروجه من المستشفى".