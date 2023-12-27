"الفضلي" يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء صندوق دعم جمعيات المياه بالمملكة

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقاية الأهلية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عضو مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات أحمد بن علي السويلم، اليوم، اتفاقية تعاون بين مؤسسة سقاية الأهلية، وصندوق دعم الجمعيات؛ لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مشاريع سقيا المياه بالمملكة.