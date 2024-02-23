قصة وفاء.. فتاة من تيماء تنهي معاناة شقيقها وتتبرع له بكلْيَتها

في قصة وفاء تجسدت فيها قوة الحب والترابط بين الأخت وأخيها، قررت الشابة "سارة الماضي" من تيماء، أن تنهي معاناة شقيقها "علي" مع المرض، بالتبرع له بكلْيَتها.
أجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد إجراءات التحاليل والفحوصات المطلوبة للتأكد من المطابقة، حيث تطابقت فصيلتها مع شقيقها، وقد تكللت العملية بالنجاح.
ووفقًا لما ذكرته أسرة "سارة" لـ"سبق" أنها ظلت طوال 5 أشهر بين منطقة تبوك والرياض لإجراء فحوصات المطابقة، فور نجاح العملية قررت "سارة" أن تتحامل على نفسها، وذهبت إلى غرفة شقيقها للاطمئنان عليه، معبرةً عن سعادتها التي لا توصف بنجاح العملية وإنهاء معاناة شقيقها.
يُذكر أن شقيقها يعاني من فشل كلوي منذ 5 سنوات، ويداوم منذ ذلك الوقت على عمليات الغسيل الكلوي.