قصة وفاء.. فتاة من تيماء تنهي معاناة شقيقها وتتبرع له بكلْيَتها

ووفقًا لما ذكرته أسرة "سارة" لـ"سبق" أنها ظلت طوال 5 أشهر بين منطقة تبوك والرياض لإجراء فحوصات المطابقة، فور نجاح العملية قررت "سارة" أن تتحامل على نفسها، وذهبت إلى غرفة شقيقها للاطمئنان عليه، معبرةً عن سعادتها التي لا توصف بنجاح العملية وإنهاء معاناة شقيقها.