"تطمح لبناء مشروع سلمي".. ولي العهد يشرح موقف المملكة من امتلاك الأسلحة النووية

وحول موقف المملكة من امتلاك الأسلحة النووية في المنطقة، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حواره مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية: "لا تحتاج إلى امتلاك سلاح نووي؛ لأنك لا تستطيع استخدامه، وإن أي دولة تستخدم السلاح النووي فهذا يعني أنها تخوض حرباً مع العالم بأكمله"، وتوضح إجابة ولي العهد أن الموقف المبدئي للمملكة لا يؤيد امتلاك الدول أسلحة نووية، وإنما يؤيد أن تصبح المنطقة خالية من السلاح النووي، لكن في حال إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا؛ فإن ضرورات الأمن القومي للمملكة تفرض عليها امتلاكه لتحقيق التوازن في الردع، وقد أكد ولي العهد ذلك بقوله: "نحن قلقون من امتلاك أي دولة السلاح النووي، وإذا امتلكت إيران أسلحة نووية فسنقوم بالمثل. إذا حصلوا عليه فيتعين علينا أن نحصل عليه".