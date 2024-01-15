في ظل المكانة المتميزة للمملكة اقتصاديًا ودينيًا.. انطلاق منتدى مكة للحلال 2024 في 23 يناير

وخلال أيام المنتدى الثلاثة يقام العديد من الجلسات المتنوعة تركز على صناعة الحلال حاليًا وفي المستقبل، واستعراض عدد من النماذج الناجحة في دول مختلفة، وتجارب عالمية في صناعة الحلال، كما تشمل الابتكار في التسويق والتميز التجاري، والتطور وتحولات صناعة الحلال، والإبداع في استهداف شرائح جديدة من العملاء، والمنظومة الوطنية للحلال.